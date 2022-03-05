طقس السويس مائل للدفء وتحذيرات من شبورة ورياح محملة بالرمال

شهدت محافظة السويس، اليوم، حالة من الطقس المستقر، إذ سطعت الشمس فى سماء المدينة منذ الصباح، واختفت الغيوم، وظهرت السماء صافية، وشعر السكان بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، والشعور بالدفء، وعدم الإحساس بالبرودة، كما كان الحال أمس الجمعة.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وشدة البرودة ليلاً

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال توقعاتها لحالة الطقس اليوم، من انخفاض شديد في درجات الحرارة، وتقلبات الطقس ونشاط الرياح المثيرة للرمال، بسبب تعرض البلاد لمنخفض قادم من الصحراء الغربية.

وأكد الخبراء، أن السويس من المناطق المتوقع تعرضها لإنخفاض شديد فى درجات الحرارة، بعد الارتفاع الذي يصل فى بعض المناطق إلى 20 درجة مئوية، لافتين إلى أن ذلك الإرتفاع مصحوب بانخفاض في الدرجة ليلا، إذ ستصل درجات الحرارة إلى 11 درجات مئوية.

كما حملت التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس اليوم في محافظة السويس، يستبعد تساقط الأمطار، موضحة أن من المتوقع زيادة متفاوتة لشدة الرياح والأتربة العالقة، وانخفاض الحرارة والبرودة الشديدة ليلا، مع التجذير من الشبورة الخفيفة خلال الليل وصباح الأحد.

الطقس صباح اليوم السبت

مع إشراقة شمس السبت، جاء الطقس بمحافظة السويس، بارتفاع نسبة الرطوبة 40% عن أمس، معدل 3%، في حين سجلت سرعة الرياح في حالة الطقس 6كم/ ساعة، أما درجة الحرارة، فكانت 16 درجة مئوية، وبحسب التوقعات فإنها سترتفع إلى 20 درجة مئوية، بارتفاع 7 درجات عن الأمس، كذلك كان هناك توقعا من خبراء الأرصاد، أن تشهد السويس طقساً مائلا للدفء خلال فترات النهار، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 11 درجة مئوية، خلال فترات الليل، وربما تنخفض وتصل لحد الصقيع، وفقا للتوقعات بالتقلبات على جميع الأنحاء.