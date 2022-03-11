افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 16 مليون جنيه بنطاق مراكز البحيرة

أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والقيادات التنفيذية، بالتزامن مع افتتاح 10 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بمراكز (كفر الدوار- أبو حمص- دمنهور- أبو المطامير- الدلنجات) بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه.

المساجد الجديدة

والمساجد المفتتحة هي «مسجد حمزة بكفر الدوار على مساحة 180 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الخاشعين بقرية بسنتواي بأبو حمص على مساحة 375 مترا وبتكلفة إجمالية مليونين و500 ألف جنيه».

افتتاح مساجد بدمنهور

كما تم افتتاح مسجد الشهداء بمنشأة حمور بدمنهور المقام على مساحة 330 مترا وبتكلفة إجمالية مليوني جنيه، ومسجد السيد العزومي بأبو المطامير على مساحة 144 مترا وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد عزبة حلمي بالدلنجات على مساحة 185 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

افتتاح مساجد بالدلنجات

كما افتتح مسجد النور بمعمل القزاز بكفر الدوار بمساحة 227 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه، ومسجد موسى فضل بزاوية حمور بالدلنجات على مساحة 292 مترا وبتكلفة إجمالية مليونين و100 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان «منزلة الشهداء عند ربهم» أن الشهادة في سبيل الله عز وجل، مقام من أعلى المقامات وقربة من أجلّ القربات، وهي اصطفاء من الله (جل شأنه) لأبطال ضحوا بأنفسهم في سبيل نصرة الحق والدفاع عنه، ورغبة في حفظ الوطن وأمن أهله وسلامة أراضيه.

وأشاد حافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.