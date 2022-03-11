عاجل.. بريطانيا تفرض عقوبات على 386 سياسيا روسيا

أعلنت وسائل إعلام روسية، منذ قليل، أن بريطانيا فرضت عقوبات جديدة على 386 برلمانيا وسياسيا روسيا، أبدوا دعمهم للرئيس فلاديمير بوتين خلال حربه ضد أوكرانيا، وفقا لما نشره موقع قناة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك بعد يوم من قرار بريطاني سابق، حول إدراج 7 رجال أعمال روس آخرين على قائمة العقوبات التي فرضتها على موسكو، وعلى رأسهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الروسي رومان أبراموفيتش، وذلك لتأييدهم الحرب الروسية على أوكرانيا.