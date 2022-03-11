أبرزها «إل إم».. القائمة الكاملة للسجائر التي لم تشهد زيادة في الأسعار

على الرغم من الزيادة التي طرأت على بعض أصناف السجائر مطلع الشهر الجاري، إلا أن هناك أصناف شهيرة لا تزال مستقرة، ولم تشهد أي تغيرات من جانب شركات السجائر الأجنبية.

وفي بداية مارس أعلنت الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر في مصر، عن زيادة كافة أنواع سجائرها، وضمت قائمة المنتجات السجائر الشعبية، على رأسها «كليوباترا، ومونديال، وبوسطن»، بقيمة جنيه، وبعدها بيومين قامت شركة «فيليب موريس»، صاحبة الحصة السوقية الأكبر في سوق السجائر الأجنبية، بزيادة أسعار صنفين فقط هما «ميريت ومارلبورو»، بقيمة جنيه للأولى، وجنيهين للثانية.

ثبات أسعار الأجنبي

في الوقت ذاته لم تقم شركات السجائر الأجنبية، حتى الآن، بزيادة باقي الأصناف، وعلى رأسها سجائر «إل إم»، الأكثر انتشارا بين الشريحة المتوسطة، والتي تستحوذ وحدها على نحو 75% من الحصة السوقية في سوق السجائر الأجنبية، وفقا لما قاله إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات.

وشملت قائمة السجائر التي لم ترتفع أسعارها في السوق كل من «وينستون وكاميل»، التي تنتجها شركة «جابان توباكو»، بالإضافة إلى سجائر «روثمانز ودانهيل ولاكي سترايك»، التي تنتجها شركة «بريتش أمريكان»، توباكو، وسجائر «ديفيدوف»، التي تنتجها مجموعة «المنصور الدولية».

وقال رئيس شعبة السجائر في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة المالية تستهدف جمع حصيلة من بند السجائر ومنتجات التبغ بنحو 79 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 7 مليارات جنيه، موضحا أن الأسعار الحالية قد تعرقل الوصول إلى المستهدف، خاصة بعد عدم إقرار زيادة في سجائر «إل إم»، التي تعد الأكثر انتشارا في السوق، ونظرا لقيام الشركات الأجنبية بالاسترشاد بسعرها قبل الإقدام على زيادة الأسعار الخاصة بها، تجنبا لعدم فقدان حصتها السوقية وللحفاظ على معدلات مبيعاتها دون تراجع.