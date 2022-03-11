عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للأطباء

أعلن الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة العامة للأطباء، في بيان له، اليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني للأطباء الحضور، والمستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية التي تمت الدعوة لها بمقر النقابة العامة للأطباء، مضيفا أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية في الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ثم مد التسجيل حتى الثانية بعد الظهر.

وذكر «سالم»، أنه طبقا لقانون النقابة 45 لسنة 1969 والإجراءات التي تم الإعلان عنها بالصحف القومية، سيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 25 مارس الجاري بنفس المكان والموعد المعلن عنه.

1000 طبيب لاكتمال النصاب القانوني

كانت قد دعت نقابة أطباء مصر، أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية، اليوم، وقال أمين عام نقابة الأطباء، إنه تم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية وفقا لقانون النقابة، مشيرا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية 1000 طبيب، لافتا إلى أن مقر النقابة لا يحتمل وجود 1000 طبيب في ظل الإجراءات الاحترازية المتخدة للوقاية من فيروس كورونا.

ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لـ نقابة الأطباء، مشتملا على مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء عن السنوات المنقضية، التي لم يتم اعتمادها لعدم انعقاد الجمعيات العمومية نظرا لظروف جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة تقرير مجلس النقابة العامة للأطباء عن أعمال العام المنقضي، الذي يضم تقرير الأمين العام عن أعمال وأنشطة النقابة وتقرير أمين الصندوق.

ومن ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للأطباء، سيتم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، وعرض مشروع ميزانية عام 2022، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.