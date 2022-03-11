تراجع كبير بأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية ليوم الجمعة 11-3-2022، بقيمة وصلت لـ9 جنيهات، وسط تذبذب واضح على مدار اليوم ليباع عيار 24 البندقي بسعر 997 مقابل 1006جنيها، في بداية التعاملات.

الذهب يخسر 9 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم

كما هبطت أسعار الأوقية الذهبية من 2000 دولار إلى 1.966.39دولار، وانخفضت عقود الذهب إلى 1976.75 بخسارة 1.18%.

فيما تراجع سعر الفضة بنسبة 1.47% ليهبط إلى 25.87 دولارًا، وانخفض سعر المعدن النفيس بالرغم من تراجع الدولار الذى يرتبط عكسيا بالذهب فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب والعكس صحيح.

سيناريوهان أمام الذهب في ظل تذبذبه

ومع انخفاض أسعار الذهب بشكل كبير، فأن هناك سيناريوهان بانتظاره، أولهم احتمالات صعوده مجددا خلال التعاملات المقبلة، كونه لا يزال الملاذ الآمن خلال تلك الفترة التي تحول دون انهياره وبخاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بين الدول الغربية وروسيا، وفقا لتوقعات بنك «UBS».

توقعات بفقدان المعدن الأصفر 200 دولار

أما السيناريو الثاني، يتضمن توقعات بانخفاض أسعار الذهب، على أن يستقر عند 1950 دولارا بحلول يونيو المقبل، وذلك قبل أن يتخذ اتجاها هبوطيا نحو مستوى 1800 دولار مجددا بنهاية العام الحالي.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ، واستقر دون مستويات 99.00 نقطة، إذ سجل حوالي 98.39 نقطة، منخفضا بنسبة 0.12% تقريبا.

أسعار الذهب في مصر

وسجّل جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 11-3-2022، سعر997 جنيهات وبيع الجرام الشعبي عيار 21 بسعر 872 جنيها، كما وصل جرام الذهب عيار 18 لسعر 747 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 6.976 جنيه.

سعر الذهب عالميا

فيما سجلت الأوقية سعر 1.966.39 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 63.22 دولار، وبلغ سعر عيار 22 نحو 75.95 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 55.31 دولار، وعيار 18 بسعر 47.41 دولار.