«بيجو 308» الجديدة تفوز بجائزة «أفضل سيارة للسيدات» في عام 2202

حصلت العلامة الفرنسية «بيجو» على لقب «أفضل سيارة للسيدات في العالم» لسنة 2022، بعد تصويت 56 عضوة في لجنة تحكيم جوائز «أفضل سيارات السنة للسيدات في العالم» (WWCOTY)؛ إذ جرى اختيار «بيجو 308» (Peugeot 308) الجديدة لحمل اللقب، بعدما تقدمت على 65 طرازًا جديدًا.

السيارة تفوز بالجائزة للمرة الأولى

وتعد هذه المرّة هي الأولى التي تحصل فيها «بيجو» على هذه الجائزة البارزة، فيما تتميّز سيارة 308 بكونها أول سيارة «بيجو» تتألّق بالشعار الجديد للعلامة التجارية، وهي تتفرّد عبر تصميمها وتقنياتها والمجموعة الواسعة من المحرّكات الكفؤة التي توفرها.

ومن جانبها، قالت ليندا جاكسون، الرئيس التنفيذية لعلامة «بيجو» التجارية: «أنا فخورة جداً بحصول بيجو 308 الجديدة على جائزة (أفضل سيارة للسيدات في العالم) خلال السنة، وبالتالي أودّ أن أتقدّم بالتهنئة إلى كل فِرَق عمل (بيجو) لتحقيقهم هذا النجاح المبهر؛ فلقد فازت 308 الجديدة بفضل مزاياها الشاملة، لكنها أيضاً تلبّي جزءً كبيرًا من سبل الاستخدام لدى الملايين من العملاء المحتمَلين في الدول المتمثّلة بالسيدات العضوات في لجنة تحكيم جوائز أفضل سيارات السنة للسيدات في العالم».

أما ريهام الديدي، مديرة الاتصالات المؤسّساتية لدى «ستيلانتيس» وهي شركة رائدة في عالم السيارات: «يسعدنا جداً فوز (بيجو 308) بهكذا جائزة قيّمة. فمنذ إطلاقها في 2009، تُعدّ جوائز (أفضل سيارات السنة للسيدات في العالم) الوحيدة دوليًا التي يتم فيها التحكيم بواسطة لجنة مكوّنة حصرًا من صحفيات السيارات، وباعتماد عملية تصويت دقيقة. وهذه الجائزة هي شهادة على الإحساس الجديد الذي يميّز (بيجو) منذ السنوات القليلة الماضية باعتبارها علامة تجارية تضع السلامة والجودة والتصميم والتقنيات، وغير هذا الكثير في مقدّمة كل شيء تقوم به. وأنا أتطلّع لمستقبل مشوّق للعلامة التجارية في السنوات القادمة».

أول طراز من بيجو يفوز باللقب

وتُعتبَر «بيجو 308» الجديدة أول طراز من «بيجو» يفوز باللقب الأعلى ضمن جوائز «أفضل سيارات السنة للسيدات في العالم» منذ إطلاقها في 2009، وجرى تكريم «بيجو» عدّة مرّات عبر جوائز أفضل سيارات السنة للسيدات في العالم عبر منحها ألقابًا أخرى، وبالتحديد في 2017 مع فوز «بيجو 3008» ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، وفي 2021 مع فوز «بيجو 208» و«بيجو 2008» ضمن فئتَي المركبات الحضرية ومركبات الـSUV الحضرية.