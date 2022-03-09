موعد حجز المرحلة الأولى لشقق «سكن ودار مصر وجنة» بعد مد المهلة

عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان لها، عن مد مهلة التسجيل الإلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، حتى 15 مارس الجاري، كي تتيح فرصة أكبر للمواطنين، كي يتمكنوا من رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتزامنا مع ذلك، يبحث عدد كبير من المواطنون الذين قاموا بسداد مقدم الحجز، والتسجيل الإلكتروني، عن موعد حجز المرحلة الأولى لشقق الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد حجز المرحلة الأولى لشقق الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز المرحلة الأولى لشقق «سكن مصر - دار مصر - جنة»

- يبدأ حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يوم 20 مارس المقبل، في الساعة التاسعة صباحا، لمن تقدموا مسبقا بالحجز بأحد المشروعات ولم يحصلوا على وحدات أو يسحبوا المقدم المدفوع.

- ينتهى موعد حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، دار مصر، جنة»، في 20 مارس المقبل، الساعة 11:59 مساء.

خطوات حجز المرحلة الأولى لشقق «سكن مصر - دار مصر - جنة»

أولا- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

ثانيا- الضغط على حجز وحدات «سكن مصر أو دار مصر أو جنة»، حسب المشروع المرغوب.

ثالثا- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

رابعا- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

خامسا- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

سادسا- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

سابعا- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

ثامنا- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.