عاجل.. 120 صوتا تحسم رئاسة الوفد لـ«يمامة» على حساب «أبو شقة»

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام 2026، وذلك بفارق 120 صوتا عن منافسه المستشار بهاء الدين أبو شقة الرئيس السابق للحزب.

تفوق عبد السند يمامة على المستشار بهاء الدين أبو شقة

وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة على 1548 صوتا انتخابيًا والدكتور عبد السند يمامة على 1668 صوتا انتخابيا.

التصويت في انتخابات رئاسة الوفد

وامتد التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.