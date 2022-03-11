ماجد المصري «هيلعب ماتشات جامدة» مع عمرو سعد في رمضان.. إيه الحكاية؟

كشف الفنان ماجد المصري، كواليس مشاركته في بطولة مسلسل «توبة» مع الفنان عمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان 2022، مؤكدا أن المسلسل «مختلف للغاية» عما قُدم من قبل، وأحداثه تسير في سياق شعبي.

ماجد المصري: هقدم شخصية جديدة في «توبة»

أضاف الفنان ماجد المصري، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، ببرنامج «كلام الناس»، المعروض على قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: «الناس هتشوف حاجة مختلفة، وأكيد هيسعدوا بيها».

وأوضح أن أحداث «توبة» تتضمن مباراة حامية بين الأطراف الرئيسية: «هيحصل مباريات وأحداث كتيرة ومتشابكة، والمسلسل مشوق جدًا، ومواكب لأحداث تحدث في الشارع المصري، وإن شاء الله يعجب الناس».

وأكد أن دوره في المسلسل يختلف تماما عما قدمه من قبل: «مختلف شكلا وموضوعا، بما فيها طريقة الكلام وتون الصوت والتركيبة، أول مرة في حياتي ألعب الشخصية ديه، وكنت مبسوط ومستمتع في التصوير».

نادين: مسلسل «مين قال؟» بيلخص حياتنا

خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج، كشفت الفنانة نادين، دورها في مسلسل «مين قال؟» بطولة الفنان جمال سليمان وأحمد داش، المقرر عرضه في رمضان 2022، موضحة أنه يتكون من 15 حلقة.

وأضافت نادين، أن مسلسل «مين قال؟»، من إخراج نادين خان، متابعة: «مخرجة لذيذة وطبيعية جدًا، ومهتمة بالصورة والتفاصيل، وطلعت من جوانا حد تاني».

وأشارت إلى أن المسلسل اجتماعي، ولا يحتوي على مشاهد كوميدية: «للأسف مش كوميدي بالرغم إني بحب الحاجات اللي فيها هلس، أحيانا اللايت كوميدي لما يبقى صح، بيبقى فيه طاقة إيجابية محتاجينها في الحياة».

واختتمت: «المسلسل هو حياتنا كلنا مع أولادنا في الجيل الحالي، والمسافة الكبيرة بينا وبين الجيل ده، والمشاهد هيحس إنه بيفترج على عمل اجتماعي يناقش حاجة إحنا عايشينها ومهم نواجهها، العيب مش فيهم، لكن في الرتم السريع اللي حواليهم».