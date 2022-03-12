حظك اليوم برج الميزان السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. فكر بإيجابية

يحرص مولود برج الميزان على إعطاء أقصى ما عنده في عمله ويبذل قصارى جهده لتأديته على أكمل وجه رغم أنه لا يستمر في وظائفه كثيرا ويتنقل من عمل لآخر حيث يميل إلى تغييرها، وهو شخص عقلاني يفكر جيدا قبل الإقبال على أي قرار أو أمر، كما أنه يتمتع باتزان كبير على مستوى حياته العاطفية والمهنية والعقلية.

صفات برج الميزان

يميل مولود برج الميزان إلى الوحدة في بعض الأحيان ويؤخر ارتباطه كثيرا إذا لم يعثر على شريكة تفهمه وتصل إلى أفكاره بسهولة، رغم أنه لا يحب الالتزام بعلاقة عاطفية ويتخلى عن ذلك بسهولة وفي وقت متأخر، وتجده شريكاً مثاليا ورومانسيا ومحبوبا ومنظما ومرتبا.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

يحذرك الفلك من المرور ببعض الضغوطات التي تتطلب منك الهدوء والتفكير بإيجابية حتى تتجاوز الأزمات والمصاعب وتتخلص من الضغوطات وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تطالب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مواليد برج الميزان بأن يكونوا متحفظين اليوم ولا يبوحوا بأسرارهم بسهولة، وعليهم الصبر ليومين لتجاوز تلك الفترة الصعبة.

صفات امرأة برج الميزان

أنثى برج الميزان تشبه رجل هذا البرج، فهي عقلانية لا تحب التهور والتسرع في أمور حياتها، وهي على المستوى الشخصي محبوبة لدى الآخرين وتشعر بالسعادة عندما يصلها هذا الشعور، كما تستمع بشكل جيد للآخرين، وتستطيع التعامُل ببساطة وأريحية مع الأشخاص باختلاف شخصياتهم فلديها قدرات على التواصل مع شخصيات متعددة.