«يمامة» بعد فوزه برئاسة الوفد: الحزب سيظل دوما في دعم القيادة السياسية

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، الرئيس الجديد لحزب الوفد، استمرار الحزب في دعمه الكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وجميع مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

المعارضة البناءة التي تخدم الدولة المصرية

وأكد يمامة أن الوفد حزب يتبنى المعارضة البناءة التي تخدم الدولة المصرية.

تصدير صورة الديمقراطية في مصر

ووجَّه رئيس «الوفد» الشكر لأعضاء الحزب بجميع المحافظات وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم اليوم وتصدير صورة ديمقراطية في مصر والعالم كما هو عهد «الوفد» الحفاظ على الديمقراطية.