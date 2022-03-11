رياح باردة في العريش اليوم وسقوط أمطار خفيفة بالشيخ زويد

شهدت مناطق مختلفة في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، موجة من الطقس البارد مع تكاثر الغيوم لبعض الوقت بسماء المنطقة، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة.

أمطار خفيفة بالشيخ زويد

وأكد عدد من أهالي منطقة الشيخ زويد، لـ «الوطن»، سقوط أمطار خفيفة، صباح اليوم، بأغلب مناطق المدينة والقرى المجاورة، ولكنها لم تكن أمطار غزيرة، إلا أنها منعت الباعة الجائلين من التواجد بساحة سوق الثلاثاء والأسواق الأخرى التي تعرض المنتجات يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأضاف الأهالي أن الأمطار التي شهدتها المنطقة جاءت بعد هبوب رياح باردة منذ منتصف الليل، وغياب الشمس نهارا في تلك المناطق بشكل تام.

طقس العريش.. رياح باردة

يأتي ذلك على عكس طقس مدينة العريش، التي لم تتساقط بها أمطار، وبزغت فيها الشمس صباحا بصورة واضحة، بينما عملت الـسواق العامة والفرعية بشكل طبيعي، ومن بينها محال بيع الخضروات والدجاج وأفران الخبز العادية والحكومية بالنقاط.

وكان مجلس مدينة العريش، أكد في بيانه، أمس، جاهزيته لأي تداعيات قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة، سواء هبوب رياح أو تساقط أمطار، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي

فيما أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق ميناء العريش البحري، ومنع حركة الصيد، ودخول المراكب إلى البحر، وذلك بسبب هبوب رياح قوية وارتفاع أمواج البحر، إذ تشهد محافظة شمال سيناء موجة من الطقس السيئ، بداية من ظهر أمس الخميس، وحتى الآن.