سقوط أمطار متوسطة وانخفاض درجة الحرارة بمدينة العريش «صور»

تساقطت منذ قليل على مدينة العريش، أمطار ما بين متوسطة وخفيفة، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح باردة على جميع الأنحاء.

وقال سكان بحر العريش أن أمطارا متوسطة تساقطت عصرا على منطقة الساحل، فيما ارتفعت ألسنة البحر والأمواج لتصل إلى بداية الكورنيش.

وأضاف سكان السواحل بمدينة العريش أن الأمطار تساقطت بعد هبوب رياح باردة، على جميع المناطق، مع اختفاء كامل لشمس النهار وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة.

مجلس مدينة العريش يعلن جاهزيته لأى احتمالات ممكنة

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه يتابع الأوضاع المناخية عن كثب لحظة بلحظة، وأن المجلس بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي على أتم الجاهزية لمواجهة التطورات المناخية، سواء هبوب رياح أو تساقط أمطار غزيرة.

وأضاف بيان المجلس أنه جرى تنسيق مع شركة الكهرباء والصيانة لاحتمالية انقطاع التيار الكهربائى في بعض أحياء العريش، والعمل على إصلاحها بشكل عاجل، حتى لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين.

محافظ شمال سيناء يطالب بعدم لمس أعمدة الكهرباء

وفى تصريح سابق، له ناشد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المواطنين عدم لمس أعمدة الكهرباء، موضحا أن بعض ألاعمدة في العريش تسبب ماس كهربائي، وطالب أصحاب السيارات بعدم الوقوف أسفل الأشجار، وقت هبوب الرياح القوية أو الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن ذلك قد يتسبب في أضرار، مطالبا أصحاب السيارات السير على مهل في الطرق السريعة وقت سقوط الأمطار.