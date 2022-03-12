نصائح مهمة للحفاظ على سلامة الكلى من الحصوات.. منها شرب المياه

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من النصائح المهمة إلى المواطنين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الكلى، حتى لا يتعرض الفرد إلى ضرر ومشاكل في الكلى وتكون الحصوات.

وتستعرض «الوطن» النصائح المهمة التي وجهتها وزارة الصحة والسكان إلى المواطنين للمحافظة على سلامة الكلى.

نصائح مهمة بشأن الحفاظ على سلامة الكلى

أكدت «الصحة»، أن قلة شرب المياه، هو أحد أسباب تكوين الحصوات داخل الكلى، حيث إن عدم شرب المياه بصورة كافية يؤدي إلى تركيز البول وتكوين الحصوات، ونصحت بشرب كميات كبيرة من المياه يوميًا من أجل حمايتهم من أمراض الكلى.

عدم انضباط السكر يتسبب في الإصابة بالاعتلال الكلوي

وأضافت الصحة أن مرض السكر مرتبط بشكل وثيق بمشاكل الكلى، وأن عدم انضباط السكر يتسبب في الاعتلال الكلوي، ثم يليه ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب على المواطنين المصابين بمرض السكر المتابعة بشكل دوري مع الطبيب المعالج المتخصص من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وبالتالي عدم الإصابة بالاعتلال الكلوي.

تناول المسكنات بكثرة دون استشارة الطبيب يؤدي إلى إجهاد الكلى

وتابعت، أن الحصول على المسكنات كثيراً بدون استشارة الطبيب والرجوع إليه، يؤدي إلى حدوث إجهاد في الكلى، والتسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض، ونصحت «الصحة» بعدم تناول أي أدوية تمامًا دون الرجوع إلى الطبيب واستشارته.

وزارة الصحة: المياه ضرورية للحفاظ على سلامة الكلى

وفي السياق ذاته، أوضحت «الصحة» أن شرب المياه أمر ضروري للغاية من أجل سلامة الكلى، ونصحت بشرب المياه بشكل معتدل يوميًا، حيث لا تقل كمية البول عن لتر ونصف في اليوم الواحد.