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رياح شديدة تضرب كفر الشيخ وتوقف 90 مركب صيد ببحيرة البرلس

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خيرالله فؤاد
10:03 ص | السبت 12 مارس 2022
صورة مراكب صيد بالبرلس

صورة مراكب صيد بالبرلس

هبت رياح شمالية شرقية اليوم السبت، علي محافظة كفر الشيخ ، وسط طقس شديد البرودة ، كما انخفضت دراجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية علي غير المتوقع علي كافة أنحاء مدن ، وقري ، وسواحل الإقليم ، وسط ارتفاع أمواج مياه البحر الأبيض المتوسط لأكثر من مترين ،وهو ما يهدد حركة الصيد علي السواحل.

توقف مراكب الصيد

 

ومن جانبه ، أشار حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس ، في "تصريح خاص"، أن الطقس السيئ ونوه الحسم ، تؤثر بشكل كبير علي حركة الصيادين بمياه المتوسط ، وهو ما أدي إلي توقف نحو90 مركب صيد، عن الإقلاع للصيد بالبحر المتوسط ، وذلك لارتفاع الأمواج لأكثر من ثلاثة أمتار وهو ما يؤثر سلباً عليها.

 

أنواع المراكب بالبرلس

 

وأضاف، أن الطقس البارد قد أوقف ، عدد من مراكب "الجر" ، "والسنار"،"والقنار"، "والشانشيلا"، عن الابحار منذ يومين ، ومازالت بعض المراكب متوقفة خشية تعرضها أو الصيادين العاملين علي متنها لأي سوء جراء نوه الحسم ، وسرعة الرياح "العاتية".

 

تنبهات للصيادين

 

وفي السياق ذاته، حظرت غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة ، من ضرورة توخي الحظر وأتباع تعليمات هيئة الأرصاد الجوية وعدم الأبحار بالنسبة للصيادين العاملين في مهنة الصيد حفاظاً علي أرواحهم ، وسلامة مراكبهم نظراً لما تشهده البلاد من تقلبات جوية خلال فصل الشتاء ، وهو ما قد يعرض حياتهم للمخاطر حال الابحار .

 

 

 

 

 

 

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