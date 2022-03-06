بشرى سارة.. «الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى 10 مارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى يوم 10 مارس الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إنه من المقرر إطلاق 7 قوافل طبية منهم، اليوم، في بعض المحافظات وهي:

- المطمر مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط

- السيقا مركز طوخ بمحافظة القليوبية

- المساوية مركز إستا بمحافظة الأقصر

- معجون مركز سمسطا بمحافظة بني سويف

- جرقس مركز سنورس بمحافظة الفيوم

- الفتوح مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ

- ابار الملك مركز أخميم بمحافظة سوهاج

التخصصات الطبية للقوافل الطبية

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي من المقرر أن تشمل القوافل الطبية التخصصات التالية «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، الباطنة - الأنف والأذن، العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل»، موضحة أنه تحتوي القوافل الطبية على عيادات متنقلة وصيدليات لصرف الأدوية فور الكشف، علاوة على تحويل كل الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية حرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمحافظة.

الصحة : القوافل الطبية تجوب كل المحافظات

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على أن القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يتم إطلاقها في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، مطالبة المواطنين بالمشاركة في القوافل الطبية من وقت إلى الآخر مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.