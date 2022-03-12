إحباط 8 عمليات بناء مخالف على الأراضي الزاعية في مركز قنا

ناشد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، المواطنين بسرعة سداد القيمة المطلوبة من أعمال التقنين والتصالح، موضحًا أنه يقوم بدوريات بصفة مستمرة لمتابعة هذه الأعمال وذلك لحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على متابعة نسب التنفيذ لملفات التقنين والتصالحات على مستوى الجمهورية.

وأضاف «أنور» بأنه تم إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحيتي جزيرة دندرة والترامسة وفقًا للقانون 119، حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون الذي لا يحمي كل من وضع يده على الأراضي المملوكة الدولة دون ترخيص.

رفع تراكمات القمامة

ومن جانبه، تابع حسين الزمقان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال النظافة وإزالة المخلفات ورفع تراكمات القمامة من الشوارع، حيث تم تمشيط الطريق السريع وإزالة ما به من مخلفات وتراكمات، وذلك بمنطقة الحصواية خلف مدرسة السلام الابتدائية، لمنع انتشار الروائح الكريهة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين والطلاب، كما تم رفع المخلفات الصلبة بالشارع العام بقرية المحروسة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمتابعة المستمرة للملفات التي تشغل المواطنين بالشارع القنائي، وحثه على تكثيف حملات النظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للحفاظ على صحة المواطن والمظهر العام للشوارع واهتمامه بملف التقنين والتصالحات وإزالة حالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة المصرية، حيث أكد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والذين يعتدون على الأراضي بالبناء المخالف توفيره.