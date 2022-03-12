الطقس في الإسكندرية اليوم.. استقرار نسبي وتوقعات بعدم تساقط أمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، أجواء مشمسة في أغلب الأوقات، مع تساقط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من الصباح، وتوقعات بتوقفها على مدار اليوم.

ويسود استقرار نسبي لحالة الطقس اليوم، لكنه يعود لعدم الاستقرار غدًا الأحد، مع نشاط لسرعة الرياح حيث تصل سرعتها من 21 كم / ساعة، وذلك في أيام نوة «الحسوم».

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبدأت الرياح تهدأ نسبياً عما كانت عليه في الإسكندرية منذ أيام وتحديدًا بالأمس، حيث وصلت نسبة الرياح الباردة إلى 60 كم في الساعة، مع تطاير الأتربة، ولكن مع ساعات صباح اليوم السبت بدأت الرياح في الهدوء مع توقعات بعودة الطقس غير المستقر غدًا الأحد، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجة الحرارة المتوقعة

ويسود طقس هادئ في الإسكندرية، اليوم السبت، حيث بلغت درجة الحرارة 16 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 21 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 49%، مع توقعات بسقوط الأمطار بعدم تساقط الأمطار اليوم.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتوقف تساقط الأمطار، ورغم ذلك سيتم استمرار رفع درجة الاستعداد خاصة في ظل توقعات بوجود طقس غير مستقر وتساقط الأمطار غدًا، إضافة إلى تساقط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أنه تم توزيع عدد 132 سيارة سحب وبدال في الشوارع، من أجل التعامل السريع مع الأمطار التي تساقطت علي المدينة منذ أمس مع استمرارا حالة عدم الاستقرار حتى غدًا الأحد.