توقعات بنقص عالمي في زيت عباد الشمس.. والبدائل ترفع الأسعار

يمثل زيت عباد الشمس، حوالي 9% فقط من استهلاك الزيت النباتي العالمي، وهو مصدر مهم للزيت النباتي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكذلك العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك تركيا وإيران ومصر، بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز» مشيرةً إلى أن الصراع في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا يهدد إمدادات زيت عباد الشمس إلى هذه الدول.

الهند أكبر مشتر للزيوت النباتية

أضافت المذكرة، أن الهند أكبر مشتر للزيوت النباتية، وكانت تكثف وارداتها من زيت عباد الشمس في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ انخفضت أسعار زيت عباد الشمس بشكل متقطع إلى ما دون الزيوت النباتية المنافسة بفول الصويا والنخيل آنذاك، وتشحن المنطقة عادة 10.5 مليون طن متري / سنة من زيت عباد الشمس.

وبحسب شركة الاستشارات LMC الدولية، فإنه قبل شهر، كان من المتوقع أن تنمو صادرات زيت عباد الشمس من البحر الأسود، بما يزيد عن مليوني طن متري لتصل إلى 13.5 مليون طن متري في 2021-2022، لكن السؤال الآن هو كم ستفقد بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية؟

روسيا وأوكرانيا

وتمتلك روسيا وأوكرانيا 80% من زيت عباد الشمس عالمياً، ويقدر نقص تصدير الزيت النباتي في البحر الأسود 13% إلى 14% من الصادرات العالمية، ولا يمكن استبداله بأصول أخرى دون ارتفاع الأسعار، حيث رفع الطلب على زيت النخيل من إندونيسيا وماليزيا الأسعار بشكل كبير مؤخراً.

وبحسب رئيس شركة أويل وورلد ومقرها هامبورغ الألمانية، توماس ميلكي، فإنه من المقرر تصدير حوالي 1.2 مليون طن / شهر فقط من زيت عباد الشمس من البحر الأسود في مارس وأبريل 2022، وهو ما يقل عما كان يتم تصديره في وقت سابق للغزو الروسي لأوكرانيا.