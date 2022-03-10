توقعات بارتفاع أسعار زيت الطعام عالميا بعد حجب الصادرات الإندونيسية

صَدَمت أكبر دولة مُصدرة لزيت النخيل في العالم، الأسواق العالمية، أمس الأربعاء، عندما أعلنت أن شركات زيت النخيل يجب أن تبيع 30% من صادراتها في الداخل اعتبارًا من اليوم الخميس، ما دفع الأسعار القياسية الماليزية للارتفاع بنسبة 10%.

30 % زيادة في سعر الزيت خلال 2021

وقال وزير التجارة الإندونيسي «محمد لطفي»، اليوم الخميس، إن سعر زيت النخيل في إندونيسيا لا ينبغي أن تمليه السوق الخارجية، مؤيداً قراره بتوسيع قيود تصدير زيت النخيل في وقت ترتفع فيه الأسعار العالمية بسبب أزمة الإمدادات العالمية.

وارتفع السعر القياسي الماليزي بنسبة 30% في عام 2021، حيث تباطأ الإنتاج من كبار المنتجين في إندونيسيا وماليزيا وتعافى الطلب العالمي من آثار جائحة كورونا، في حين تهدد القيود المفروضة من جانب إندونيسيا، أكبر منتج عالمي لزيت النخيل، بحجب 100 ألف طن من السوق العالمية.

ارتفاع أسعار زيت الطهي 40% منذ مطلع 2022

وشهدت الأسعار العالمية ارتفاع أسعار زيت الطهي الإندونيسي بنسبة 40% بداية العام الجاري، ما دفعها إلى فرض قيود على الصادرات في أواخر يناير لمحاولة ترويض الارتفاع، وأدى ذلك إلى ارتفاع آخر في الأسعار الماليزية، التي ارتفعت بنسبة 50% حتى الآن هذا العام، بحسب بيانات مجلس الزيوت النباتية.

وقال وزير التجارة «محمد لطفي»، في كلمة اليوم الخميس: «نريد تقسيم الأسعار بين السوق الدولية والسوق المحلية، وعلينا أن نتأكد من أن المنتجات الإندونيسية تصبح جزءًا من الركائز الاقتصادية العالمية، لكن هذا لا يعني أنه يمكن للعالم أن يُملي علينا».

وأدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في تقويض قدرة الأخيرة على إنتاج وتصدير زيت عباد الشمس، الأكثر استهلاكًا في العالم، حيث تستحوذ أوكرانيا على 46% من الصادرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على زيت النخيل عالمياً، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز».