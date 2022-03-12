فريق طبي بـ«أورام طنطا» ينجح في استئصال ورم بصدر سيدة

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، في استئصال ورم من تجويف الصدر لسيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، فى جراحة استغرقت قرابة ساعتين.

وضم الفريق الطبي الدكتور عمرو الدميري، أستاذ جراحة الأورام، والدكتور محمود فارس، استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد بسيوني، والدكتور طاهر عبدالستار، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

ساعتان لاستئصال الورم

من جانبه، قال الدكتور محمود فارس، إن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة بالصدر والظهر، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم ضخم في تجويف الصدر من الجهة اليسرى.

وأضاف «فارس» أنه تم إجراء الجراحة للمريضة، واستغرقت قرابة ساعتين، حيث تم استئصال الورم بالكامل، ووضع المريضة في العناية المركزة تحت الملاحظة إلى أن تحسنت حالتها الصحية.

من جانب آخر، قال الدكتور إسلام صبري مدير المركز، إن المركز يجري الكثير من العمليات الجراحية الكبرى والمتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة، مشيراً إلى استخدام أحدث التقنيات الحديثة التي تساعد على علاج المرضى.

مركز أورام طنطا الجديد

وفي سياق متصل، قام وفد من كلية الهندسة بجامعة طنطا، بمعاينة التربة الخاصة بقطعة الأرض المخصّصة لإنشاء مركز أورام طنطا الجديد بمنطقة سبرباي بطنطا.

وقال الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، إن مركز أورام طنطا الجديد سيكون صرحاً طبياً على أعلى مستوى، وسيخدم جميع مرضى الأورام في منطقة وسط الدلتا، مقدّماً الشكر لكل الأجهزة التنفيذية على دعمهم المطلق لمرضى الأورام.