إزالة 91 تعديا على أراض تابعة لـ«الآثار» في ميت رهينة وسقارة بالجيزة

كشفت محافظة الجيزة، عن مواصلة الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة للمحافظة مجهودات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على مستوي الجمهورية.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إن المحافظ اللواء أحمد راشد تابع مجهودات مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 91 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الآثار بقرى ميت رهينة وسقارة على مساحة 30 ألف م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى قيام أجهزة مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة ولاية الآثار على كامل المساحة بقرية ميت رهينة بإجمالي مساحة 10048م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافه إلى تنفيذ 43 قرارا بقرية سقارة على كامل المساحة بإجمالي 20717م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فك شدة خشبية لبناء دور مخالف

واستكمالا لمجهودات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ضبطت المحافظة، من خلال مركز ومدينة الصف، حالة بناء مخالف بزمام وحدة الإخصاص، حيث تم إيقاف الأعمال للبدء في إزالتها مع مصادرة المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم فك شدة خشبيه لبناء دور مخالف بعقار على جسر طراد النيل بالشوبك الشرقي.

كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام

فيما قامت أجهزة حي الطالبية بكلبشة 20 سيارة متعدية عل الجزر الوسط والأرصفة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بكلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام، وأعلى الأرصفة، وتحرير محاضر للمخالفين.