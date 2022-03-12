«الزراعة»: زيادة تمويل البتلو لـ50 رأسا وإدراج 15 بقرة «عشار»

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن حجم التمويل والاقراض بمشروع البتلو وصل لأكثر من 6 مليارات و500 مليون جنيهاً لتربية مايزيد عن 435 ألف رأس من الماشية، مضيفا استفاد من مشروع قرض البتلو ما يزيد عن 39 ألف مستفيد ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف طارق سليمان ، خلال لقائة فى بر نامج الثمرة المذاع على قناة مصر الزراعية تقديم الاعلامى عز النوبى ، أنه تم إدراج عدد 15 من العجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع القومي للبتلو نظراً لتميزها وانتاجها الوفير ، مشير الى أنه تصل إنتاجية الأبقار العشار في الألبان ومعدلات النمو لــ 8 أضعاف إنتاجية الأبقار المحلية وبذلك هي ثنائية الغرض وتابع رئيس الثروة الحيوانية، أنه مسموح بالتمويل حتى 50 رأسا بالمشروع القومي للبتلو، حيث تم إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض تقديم رخصة تشغيل والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية من القطاع والبنك الزراعي أوالأهلي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتم المعاينة الثلاثية للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية.

واوضح طارق سليمان : أنه تم عقد بروتوكول يهدف لتوفير رؤوس مستوردة محسنة وراثياً لنشرها وتوزيعها على صغار المربيين ، حيث يتم حجر الرؤوس بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعطائها جميع التحصينات اللازمة قبل توزيعها على المربيين ، حيث تم عمل حصر دقيق للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ووضعت خريطة واضحة بقاعدة بيانات سليمة وأكد طارق سليمان ة، أنه لاحظنا خلال أزمة كورونا زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء لـــ 58% وقل الاستيراد لـــ 42% ، موضحا الى أن المواطن المصري المنتج تحدى جائحة كورونا وحافظ على نسبة الإنتاج وأضاف إليها ، المشروع القومي للبتلو ساهم في تحقيق استقرار الحالة الإستيرادية.

طارق سليمان : لدينا قوائم إنتظار لاستيراد الماعز البور واوضح طارق سليمان ،أنه لن يتم السماح بالإستيراد إلا في حال مطابقة كافة الشروط الصحية طبقاً للموقف الوبائي والتأكد من إرتفاع معدلات الأداء والإحتياج ، حيث تم عمل حصر لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بإجمالي 826 مركز داخل 14 محافظة وقال رئيس الثروة الحيوانية أنه تم الاهتمام بمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بصغار المربيين والثروة الحيوانية ، مراكز تجميع الألبان مشروع قومي اهتمت به القيادة السياسية فهو مشروع منظم بصناعة وطنية وبجودة عالية ، ويتم تقديم الدعم الكامل من قبل البنوك لهذا المشروع وبالسداد المريح ، ولدينا إكتفاء ذاتي من الألبان ونصدر ما يزيد عن الحاجة في صورة صناعات ، الرعاية الصحية البيطرية للحيوانات ينتج ألبان خالية من الأمراض ، يتم تحسين الجاموس المحلي من خلال التلقيح الاصطناعي بمتابعة القطاع وبالتعاون مع معهد بحوث الحيوان.