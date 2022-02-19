الزراعة: 15 مليار جنيه مخصصات مشروع البتلو.. «وفّر 50 ألف فرصة عمل»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير حياة سكان المناطق الريفية، وهو ما يبدو واضحا في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تعتبر المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد المستفيدين وحجم التمويل.

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج الصدى على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تلعب دورا مهما في هذه المبادرة، حيث تهتم بمشروع البتلو ومشروع تطوير نظم الري في الحقول لخلق فرص عمل لسكان المناطق الريفية وتعظيم دخل المزارع وزيادة العائد وتقليل التكاليف، وهناك مشروع مراكز تجميع الألبان التي تعتبر فرصة تسويقية لمنتجات المزارعين من الألبان: «مشروع البتلو بدأ بحجم تمويل قدره 200 مليون جنيه، واليوم نتحدث عن أكثر من 15 مليار جنيه كمخصصات لهذا المشروع، تم إقراض 7.5 مليار جنيه منها وهو ما أدى إلى خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل».

مراكز خدمة متكاملة

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «أنشأنا مراكز خدمة متكاملة لسكان المناطق الريفية، لدينا أكثر من 332 خدمة زراعية متكاملة تتضمن مراكز إرشادية والوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان لخدمة 1400 قرية وتابع وتحقيق التكامل مع رؤية الدولة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري».

خطى متوازية

وأكد أن العمل في مبادرة حياة كريمة يسير بخطى متوازية لتقديم الخدمات لسكان المناطق الريفية بشكل أسرع، مشددًا على استمرار التنسيق بين كل مؤسسات الدولة لتحقيق حياة كريمة للريف المصري وكل مواطني الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التنمية في مصر أصبحت تشمل كل المناطق الجغرافية، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يمثل خُمس الدخل القومي المصري، وبالتالي فإن الاهتمام به له أثر كبير على الدولة المصرية.