10 معلومات عن قوافل الموت الروسية.. بداية مرحلة حسم الحرب لصالح موسكو

حذرت العديد من وسائل الإعلام الغربية من الرتل المسلح الروسي، الذي تم تلقيبه بـ«قوافل الموت» أو «الرتل الغامض»، بعد أن رصدته الأقمار الصناعية يتحرك باتجاه كييف ، ساحبا مدافع الـ«هاوتزر»، التي تشير إلى استعداده لإطلاق نار جديدة خلال ساعات قليلة، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

القافلات تتخذ مواقع هجومية

وبحسب الوكالة، تؤكد الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة «ماكسار» الأمريكية المتخصصة، أن تلك القافلات اتخذت عدة مواقع هجومية جديدة، كما تعمدت انقسام وحداتها لتختفي بين الغابات والمناطق المدنية، حتى تتجنب أي استهداف للصواريخ الأوكرانية.

وتوقع العديد من الخبراء والمحليين السياسيين الغربيين أن تبدأ المعركة التي طال انتظارها في كييف خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، مُحذرين من قوة تلك القافلة التي من شأنها أن تُغير مسار الأزمة كلها، وترفع من حدتها لتصل إلى مستويات أعلى من التي شهدتها على مدار أقل من 20 يوماً ماضية.

معلومات عن الرتل الروسي الغامض

وجاءت أبرز المعلومات عن الرتل الروسي الغامض، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» كالتالي:

- القافلة أو «الرتل المسلح» توقف منذ أكثر من أسبوع خارج كييف.

- انطلق من دولة بيلاروسيا وشق طريقه جنوبها نحو كييف

- يزيد طوله على 60 كيلومترا .

- يمتد من مطار أنطونوف على بعد حوالي 25 كيلومترا من وسط كييف، إلى مدينة تخوم بريبيرسك في الشمال.

- يتكون من عدد كبير من الآليات العسكرية وناقلات الوقود وشاحنات تحمل مواد غذائية وذخيرة.

- يوجد به أكثر من 15 ألف جندي.

- يُعد خط الإمداد الروسي الرئيسي لأي هجوم كبير على كييف.

- قاذفات الصواريخ في القافلة اتخذت مواقع هجومية.

- إعادة انتشار تلك القوافل، تعني أن معركة كييف لا تبعد سوى ساعات أو أيام.

- انقسمت آلياته إلى مجموعة وحدات للتفرق بين المدن والغابات لتشتيت الصواريخ الأوكرانية.