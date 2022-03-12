إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس

شهد طريق نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق في المحضر.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدي السيارات على طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، يفيد انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة شخصين.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، بسيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين خلال المعاينة انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها شخصان من القاهرة، وتعرضا لإصابات مختلفة نتيجة الحادث.

وعلى الفور، انتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تعرضت للانقلاب بسبب السرعة الزائدة.