بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «الرحمانية - دمنهور»، أمام محجر الزواوي، ونُقل المصابون إلى مستشفى الرحمانية المركزي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة بالبحيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة بطريق «دمنهور - الرحمانية»، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة «مريم ع ش»، 16 سنة، مقيمة في المنصورة، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن، وجرح تهتكي بالذراع، واشتباه كسر مضاعف بالذراع الأيمن، و«سعد أ خ»، 52 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمة بالصدر، و«شيماء أ ع»، 39 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، و«أسماء م ش»، 18 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وكسر في الحوض ونزيف في البطن.

كما أصيب «أحمد ع ي ش»، 18سنة، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى، و«آيات م ش»، 3 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«محمد ع ش»، 50 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أسماء ع ش»، 30 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيمن والأيسر وكدمه بالصدر، وجميعهم مقيمون في المنصورة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الرحمانية المركزي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.