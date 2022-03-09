إصابة شخص في انقلاب سيارة «فطوطة» على طريق السخنة بالسويس

شهد طريق العين السخنة، بمحافظة السويس، حادث انقلاب سيارة خاصة، اليوم الأربعاء، نتج عنه إصابة شخص بإصابات مختلفة، وتم نقله إلى مستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم، وجرى إخطار الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

بلاغ من قائدي السيارات بانقلاب سيارة «فطوطة»

وتلقت غرفة عمليات إسعاف السويس عدة بلاغات من قائدي السيارات على طريق العين السخنة، يفيد بحدوث انقلاب سيارة ملاكي من نوع «سوزوكي»، معروفة بين أبناء السويس باسم «فطوطة»، عند قرية «سانديبتش» السياحية، جنوب مدينة السويس بنحو 30 كيلومتراً، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى العام

ووجه مرفق إسعاف السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، بالدفع بإحدى سيارات الإسعاف تولت نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام، كما انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة سوزوكي «فطوطة»، كان يستقلها شخص يُدعى «محمود حامد مطاوع»، مقيم بناحية «المجابرة»، بدائرة مركز جرجا في محافظة سوهاج، وتبين إصابته بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

إدارة تأمين الطرق تجري معاينة لموقع الحادث

كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن سيارة ملاكي «فطوطة» تعرضت للانقلاب أثناء سيرها على طريق العين السخنة، بسبب السرعة الزائدة، وتم اتخاذ اللازم قانونياً حيال الحادث.