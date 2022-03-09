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محمود مسلم

إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة نقل عمال في المنوفية

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إبراهيم الديهي
02:20 م | الأربعاء 09 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة لنقل العمال على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، جرى نقلهم إلى مستشفي أشمون العام.

 إصابات بكسور وكدمات 

وقال مصدر طبي، لـ«الوطن»، إن مستشفى أشمون العام استقبلت 8 مصابين في حادث على الطريق الإقليمي، موضحًا أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، نافيًا وفاة أيٍّ من المصابين، وأن الجميع يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بإصابة 8 أشخاص، إثر انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الإقليمي، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتحرير محصر بالواقعة، ومباشرة التحقيق.

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