هجوم بسلاح أبيض على شرطي فرنسي ومقتل المهاجم

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن شرطي بلدية في مدينة مارسيليا أصيب نتيجة هجوم مسلح بسكين، صباح اليوم السبت، وأن الشرطة ردت بإطلاق النار على المهاجم ما أدى إلى مقتله.

مهاجمة 3 من عناصر الشرطة البلدية

وقال مساعد الأمن والشرطة البلدية لمدينة مرسيليا، يانيك أوهانسيان، لوكالة فرانس برس، إن الهجوم وقع قرابة التاسعة صباحا «بالتوقيت المحلي»، عندما هاجم هذا الرجل ثلاثة من عناصر شرطة البلدية.

وأضاف مساعد الأمن والشرطة البلدية لمدينة مرسيليا، أن زملاء الشرطي المصاب ردوا في البداية بأسلحتهم غير القاتلة، ثم استخدم أحد رجال الشرطة سلاحه القاتل، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة لو باريزيان.

مصادر: الدوافع لا تزال غير معروفة

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة أن الدوافع وراء هذه العملية التي شهدتها فرنسا، صباح اليوم، ما تزال غير معروفة حتى الآن.