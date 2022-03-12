ضبط 60 طن سلع تموينية داخل مخزن في حملة لمحاربة الاحتكار بالمرج

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة، تمكنت من ضبط 60 طناً من السلع التموينية الأساسية، تشمل كميات من الزيوت والسمن والفول، داخل مخزن في منطقة المرج، كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان، لبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة، بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين.

محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، وتوعد بأنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإتجار في السلع المدعمة، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.

حملات رقابية على الأسواق

وأكد محافظ القاهرة أن هناك تكثيف للحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية، مع مديرية التموين، والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

ضبط 60 طن سلع تموينية

وتمكنت حملة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، من ضبط 60 طن من السلع التموينية، منها 17 ألف علبة سمن وزن 650 جم، و6600 علبة سمن وزن 1.5 كجم، و9600 زجاجة زيت وزن 1 كجم، و10 آلاف زجاجة زيت وزن 2.25 كجم، و15 ألف علبة فول مدمس وزن 400 جم، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة المرج، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.