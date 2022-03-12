القاهرة تتلقى 300 رغبة من سكان «سادس مدينة نصر» بشأن خطة التطوير

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هناك أكثر من 300 طلب ورغبة قدمها سكان الحي السادس بمدينة نصر، ضمن عملية استطلاع رأي سكان الحي في الخيارات المتاحة، وهي ما بين العودة للحي السادس بعد أعمال التطوير، أو الحصول على تعويض مادي مناسب، أما الخيارالثالث المتاح أمام السكان، ولم يلق قبولاً حتى الآن هو الحصول على وحدات سكنية في السلام أو جاردنيا، مع تحمل فارق الأسعار بالنسبة للمنطقة الأخيرة.

البدائل المتاحة لسكان الحي السادس

وأضاف نائب محافظ القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تطوير كل أحياء العاصمة، ومنها الحي السادس، وتحديداً العقارات القديمة، مشيراً إلى أن سكان الحي السادس أمامهم فرصة جيدة لاختيار ما يناسبهم خلال الفترة المقبلة، وعليهم دراسة البدائل المتاحة، معتبراً أنها كلها مناسبة بشكل كبير.

ودعا «صابر» المواطنينإ إلى تسجيل رغباتهم، سواء كانوا من أصحاب الوحدات السكنية أو المحلات التجارية والورش، وأضاف أنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل، ستقوم لجان الحصر والتقييم العقاري بتحديد أسعار ومساحة كل وحدة، حسب الموقع وتقييم المقيم العقاري، مؤكداً أن ذلك يصب في صالح الملاك وأصحاب الوحدات، ولفت إلى أن أقل سعر للمتر يبلغ 7 آلاف جنيه.

حصر رغبات السكان بالتعويض أو العودة

وأشار إلى أنه سيتم حصر كل رغبات الحصول على تعويض مادي، حتى يتم صرف التعويضات للسكان قبل أي اجراء بشأن البلوكات القديمة بالحي السادس والسابع، علاوةً على تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة لكل من يرغب بالعودة للمنطقة بعد تطويرها، أما المحلات والأنشطة التجارية التي يرغب أصحابها في العودة، سيتم وفقاً لكل نشاط، حيث أن الأنشطة المزعجة سيكون لها مكان بعيداً عن الكتلة السكنية، حتى يتم تفادي شكاوى المواطنين في أعمال التطوير المستقبلية، وأي أعمال تطوير ستتم سيكون للمواطنين مشاركة فيها، لافتاً إلى أن أعمال التطوير، التي تشهدها أحياء شرق القاهرة، كلها لخدمة المواطن، والقضاء على سلبيات سابقة.