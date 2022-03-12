كيف تشترك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني من البنك الأهلي؟.. 8 خطوات فقط

تُمكَّن خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات عملاء البنك الأهلي المصري، من الاطلاع على بيانات معاملاتهم المصرفية في أي وقت وأي مكان، تيسيراً منه على عملائه في متابعة تحركات أموالهم ومدخراتهم، في عصر تغلب عليه السرعة والرقمنة.

وأوضح البنك الأهلي لعملائه كيفية الاشتراك في خدمة كشف الحساب الإلكتروني للحسابات والبطاقات، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فيما تستعرض «الوطن» في التقرير التالي خطوات تفعيل تلك الخدمة كالتالي..

كيفية الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات

1. إدخال الرقم القومي ورقم الموبايل، وفقاً لبيانات العميل في سجلات البنك الأهلي، ثم ضغط «تنفيذ».

2. عند استقبال العميل رمز الأمان OTP على هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، يجب كتابة الرمز في خانة «أدخل رمز التحقق»، ثم الضغط على «تنفيذ».

3. على العميل إدخال، أو تحديث البريد الإلكتروني الخاص به، ثمَّ التأكيد بإعادة إدخاله مرة أخرى، والضغط على «التحقق من البريد».

4. عند استقبال عميل البنك الأهلي رمز الأمان OTP على الإيميل الذي قام بإدخاله في العناصر المهملة Junk Folder، يجب كتابته في الخانة المخصصة لذلك، والضغط على «تنفيذ».

5. على عميل «الأهلي المصري» اختيار الإشتراك في إحدى الخدمات الآتية فقط والتي تتناسب مع احتياجاته؛ إما «حسابات بنكية، أو بطاقات ائتمان، أو حسابات بنكيه وبطاقات ائتمان».

6. في حالة حالة اختيار «بطاقات ائتمان فقط»:

-يتم ادخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

-يتم التأشير على «أوافق على الشروط والأحكام» بعد الإطلاع عليها، والضغط على «تنفيذ».

7. عند اختيار «حسابات فقط» أو «حسابات بنكيه وبطاقات ائتمان»:

- يتم اختيار وسيلة الاستعلام عن كشف الحساب، سواء عن طريق الاطلاع على المعاملات المالية من خدمة «الأهلي نت»، أو استلام كشف الحساب عبر الإيميل لإتمام تسجيل الطلب، والضغط على «استكمال».

-ادخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

8. يتم التأشير على «أوافق على الشروط والأحكام»، وضغط «تنفيذ» بعد الإطلاع عليها.

مزايا وشروط الكشف الإلكتروني من البنك الأهلي

يوجد العديد من المزايا للإشتراك في كشف حساب البنك الأهلي الإلكتروني، أبرزها الاستغناء عن طباعة كشف الحساب الورقي، بالإضافة إلى الاستمتاع بخصم على المصاريف، وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بـ «الأهلي المصري».

فيما أنَّ خدمة كشف الحساب الإلكتروني متاحة للحسابات ذات دوريات كشف حساب «شهري أو ربع سنوي» فقط.

مع العلم أنَّه يتم تطبيق مصاريف دورية كشف الحساب الإلكتروني «الشهري»، في حالة احتفاظ العميل بحسابات ذات دوريات كشف حساب «شهري، أو ربع سنوي».

كما سيتم إرسال كشف الحساب الإلكتروني على الإيميل الذي تم تحديثه من عميل البنك الأهلي أثناء تفعيل الخدمة، اعتباراً من الدوريه التاليه.