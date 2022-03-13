حظك اليوم برج العذراء الأحد 13-3-2022 مهنيا وعاطفيا

شعوره بالمسؤولية تجاه المحيطين به، يجعل من مولود برج العذراء شخصية محبوبة لدى أصدقائه، كما أنه يتميز بتواضعه في التعامل مع الآخرين، كما أنه يرغب كثيرا في تعلم الكثير من الأمور الجديدة، كما أنه يعتبر من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليه، ولديه الكثير من الحماس الذي يجعله يشعر بالطاقة والحيوية، ولا يحب التكاسل، ويخفي مشاعره التي يشعر بها في داخله عن الآخرين، ولا يعتمد على الآخرين في تحقيق مطالبه واحتياجاته على الإطلاق.

وحبه للصدق والصراحة عند التعامل مع الآخرين يجعل من مولود برج العذراء يحرص على أن يكون صادقا في أحاسيسه ومشاعره، كما أنه يتمتع بالكثير من القوى والمرونة، وهذا ما يجعله يمتلك شخصية مميزة عن الآخرين، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تكسب ثقة ودعم الزملاء أو رؤساء العمل بسهولة، وتقوم بتنمية أعمال أو مشاريع، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية والقدرة على التأثير في الآخر.

عيوب برج العذراء

لا يستطيع مولود برج العذراء الوثوق في الآخرين بسهولة، كما أنه يميل إلى الوحدة والغموض، ويحرص على توجيه النقد للمحيطين به، كما أنه يجد صعوبة في التعامل مع الآخرين، ويمتلك شخصية عنيدة يصعب على الآخرين إقناعه بسهولة.