حظك اليوم برج الميزان الأحد 13-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. ضع حساسيتك جانبا

بالرغم من أن مولود برج الميزان لديه شخصية متزنة في جميع أمور حياته بشكل كبير، إلا أنه يميل إلى التنقل بين الوظائف المختلفة، كما أنه لديه القدرة على جذب الكثير من الأشخاص الأخرين له، كما يلجأ له الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في تلقي النصائح، فعقله الكبير يجعل المحيطين به يعتقدونه شخصية حكيمة، كما أنه يواجه التخلي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، ويفضل قضاء وقت فراغه خارج المنزل، ويقدر الجمال ولمظاهر الخارجية بشكل كبير.

ويحب مولود برج الميزان إظهار إبداعه في المجالات البصرية، ويتعامل بقلب حنون وحساس مع المحيطين به، ويمتلك أسلوب مميز في التعامل مع الآخرين، ويمكنه الخروج بحلول منطقية من المشكلات والأزمات، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، المريخ في وضع داعم ويمنحك ذلك طموحا وحماسا ولكي تتحقق رغباتك ينصحك الفلك أن تضع حساسيتك جانبا.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، وعليك ألا تدع تفاصيل تافهة تعطلك وتسبب لك الإحباط.

برج الميزان والحب

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على صنع علاقات عاطفية قوية، وقدرته على التخلي بسهولة تجعل الطرف الأخرى لا يشعر بالأمان تجاه مولود هذا البرج، ويبتعد عن التحديات في العلاقة ويبحث دائما عن السلام.