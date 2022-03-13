حظك اليوم برج العقرب الأحد 13-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. أحوالك ستتحسن

مولود برج العقرب لديه قدرة عالية على التركيز العالي، كما أنه شجاع بشكل كبير، لا يخاف من مواجهة التحديات، كما أنه يقدر الإخلاص والولاء، كما أنه لديه شخصية طموحة بشكل كبير، ولديه ميزة تنافسية تدفعهم للسعي لتحقيق الطموحات الخاصة به، ويحرص دائما على البحص عن مصادقة أشخاص جدد، ويتمتع كثيرا بتجربة كل ما هو جديد، كما أنه يحتاج بعض الوقت لتنظيم أمور حياته، ويحب الأجواء الشتوية والممطرة، كما أنه يحب الألوان القوية والصريحة أيضا.

يحرص مولود برج العقرب على تخصيص وقت مناسب للعائلة، كما أنه يسعى لتقديم ما بوسعه لحماية أبناءه، وقادر على إدخال السرور إلى قلب الآخرين، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بتحسن أحوالك وتتقدم على أسس أكثر صلابة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تستعيد اليوم علاقتك بأشخاص أو أقارب غابوا عنك من زمن.

عيوب برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بغيرته الشديدة على شريك حياته والطرف الآخر في جميع علاقاته، كما أنه لديهم حب تملك للأشياء بشكل كبير، ويحبون التحكم في الآخرين وحب السيطرة عليهم، كما أنهم لديهم نزعة انتقامية كبيرة.