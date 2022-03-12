بدء عزاء المؤلف يسري الجندي بحضور عدد من نجوم الوسط الفني «صور»

بدأ، منذ قليل، عزاء المؤلف يسري الجندي، المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة القاهرة، بحضور أسرته وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم حمدي الوزير، أحمد ماهر، ومحمد الغيطي.

وفاة يسري الجندي

وكان المؤلف يسري الجندي، وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد مسيرة فنية طويلة، قدم خلالها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

آخر أعمال يسري الجندي

وكانت آخر أعمال يسري الجندي هو مسلسل «خبير» عام 2013، الذي كان يرصد حياة اليهود الاجتماعية والاقتصادية والدينية وجلائهم عن الجزيرة العربية وقصة تحالفهم مع من حولهم من القبائل المجاورة والصراعات القائمة بينهم.

وشارك في بطولته أيمن زيدان، سلافة معمار، عامر العلي، قمر خلف، سامح الصريطي، مهيار خضور، بيار داغر، وسام البريحي، سناء شافع، حلمي فودة ضياء الميرغني.