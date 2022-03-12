الإعدام شنقا لعامل وزوجته قتلا شخصا في سمالوط للتخلص من ديونهما

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح، وأحمد سلامة وكيل النيابة، وماهر عبد الحميد سكرتير الجلسة، بالإعدام شنقا ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط مع «ص .ز ف» 40 عاما، وزوجته «س.ث ص» 35 عاما ربة منزل، وذلك لاتهامهما بقتل شخص وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة، في القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات سمالوط، والمقيدة برقم 713 لسنة 2020 كلي شمال.

المتهمان قتلا المجني عليه بسبب 24 إيصال أمانة

وتعود أحداث القضية التي وقعت في مركز سمالوط ليوم 10 يونية 2020 ، حينما قتل المتهمان المجني عليه «ح.م .ح» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إثر عزم معقود ونية مبيتة على ذلك، للتخلص من ديونهما له والتي تقدر بـ24 إيصال أمانة فخططا لجريمتهما لتنفيذها، وقاما باستدارجه إلى منزلهما، بحجة سداد الدين واستعادة إيصالات الإمانة التى بحوزته، وما أن حضر حتى بدأ في تنفيذ مخططهما، بأن دست المتهمة الثانية مادة مخدرة المنوم في الشاى، إلا أنه تنبه لذلك حين تناوله لأول رشفه من الشاي ورفض تناوله وتوجه إلى المرحاض لاسترجاع تلك الرشفة التي شربها.

وضع سم في الشاي للقتيل للتخلص منه

وأثناء ذلك استلت المتهمة الثانية سلاح أبيض سكين من المطبخ، ناولته للمتهم الأول الذي توجه في سكون ناحية المرحاض وما أن خرج المجني عليه باغته بطعنة استقرت فى ظهره، فسقط على الأرض فانقضا عليه وأحكمت الثانية تقييد حركة قدميه وجسم الأول فوقه، والتقط حزاما أحكم لفه حول عنقه، قاصدا إزهاق روحه والتي أودت بحياته.

وكانت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أفادت بقيام المتهمين بمحاولة إخفاء جريمتهما عن طريق قيامهما بنقل الجثة عن طريق سيارتهما التي تم ضبطها، وإلقائها في مكان العثور عليها بمركز سمالوط، وتشويهها بإلقاء مادة حارقة وإشعال النار بها قاصدين من ذلك إخفاء جريمتهما، وتنفيذا لقرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتما بالواقعة أقرا بارتكابها وتم ضبط الأدوات المستخدمة.