الغرف التجارية: مقترحات نظام جديد لبيع العيش بالكيلو.. يبدأ من 9 جنيهات

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أزمات الأسعار أمر متكرر منذ 2011 و2014 ومع بداية ظهور فيروس كورونا، ويعتمد على المثلث المتكامل «الدولة – المواطن – القطاع الخاص»، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في فترة كورونا كانت في غاية الأهمية.

وأوضح «عز» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي وجَّه في بداية تفشي فيروس كورونا بزيادة المساحة التخزينية على أرض مصر وجرى إنشاء صوامع ومخازن للغلال والزيوت، لافتا إلى أن مصر بها 29 مركز تخزين للمواد البترولية يوفر رصيدا استراتيجيا.

رصيد استراتيجي من السلع يكفي حتى 5.5 أشهر

وأشار «عز» إلى أن الدولة تمكنت من توفير رصيد استراتيجي من السلع يكفى حتى 5.5 أشهر، بالإضافة لتوفير ائتمان للقطاع الخاص حتى 3 أشهر، موضحا أن تلك الإجراءات وفرت الأمان الغذائي للشعب المصري بعكس الشعوب الأوروبية، وأن هناك بعض التجار يحاولون استغلال الظروف وقت الأزمات ولكن عددهم لا يشكل تهديديا مؤثرا، وأنه لا بد من الفصل بين السلع المخزنة في مصر بالفعل والسلع التي يجرى استيرادها بشكل متكرر فهي تتغير وفقا للبورصات العالمية.

بيع العيش بالكيلو

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الخبز التمويني لم يتحرك سعره، والدولة لديها آليات تمكنها من ضبط الأسعار، ومنها توفير القمح من الرصيد الاستراتيجي وكذلك مصانع المكرونة مقابل الأسعار، بعد تحديد مصاريف التشغيل وهامش الربح بشكل رسمي، موضحا أنه يجرى دراسة ومناقفشة تحويل آلية شراء العيش بنظام «الكيلو»، مع إعلان سعر رسمي لبيع العيش بالكيلو يبدأ من 9 جنيهات.