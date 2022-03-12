رئيس وحدة المخلفات: تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.. وقيمتها من 2 حتى 40 جنيهاً

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن رسوم النظافة الجديدة تراعى البعد الاجتماعى وتبدأ من 2 جنيه لمحدودى الدخل وسيتم تطبيق هذه الشريحة على 15% من سكان مصر.

وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن البرنامج الأول لمنظومة المخلفات تكلف 8.5 مليار جنيه ونرحب بدخول القطاع الخاص وسيتم تغيير مسمى عامل النظافة إلى عامل بيئة.. وإلى نص الحوار:

ما سبب إطلاق منظومة المخلفات الجديدة؟

- منظومة النظافة تعانى مشكلات متعددة وأبرزها غياب البنية التحتية للمخلفات، فهناك أكثر من 88% من المخلفات كان يتم التخلص منها فى المقالب العشوائية أو عن طريق الحرق أو تُلقى فى أراض صحراوية أو زراعية أو على الترع والمصارف، وكانت لا توجد مدافن صحية وكانت البنية الخاصة بعمليات التدوير متدنية جداً، وبالتالى تم وضع خطة حكومية على أعلى مستوى من وزارات التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى، وتم وضع خطط رئيسية لـ27 محافظة، وحصر مشكلات كل محافظة والوقوف على البنية التحتية وتشغيلها، وبعد جمع قاعدة البيانات على مستوى الجمهورية تم التعامل مع نتائج كل محافظة والعرض على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

ما أبرز أهداف المنظومة؟

- القضاء على الحرق الذى يضر بسلامة المواطنين والعمل على غلق المقالب العشوائية، والبرنامج الأول لمنظومة المخلفات كان على مدار 4 سنوات وتكلفته 8.5 مليار جنيه، والبرنامج الثانى خاص بالتشغيل والنقل والمعالجة والتخلص من القمامة.

إنشاء 18 مدفناً صحياً و3 مصانع للتدوير وجذب القطاع الخاص المتخصص فى التشغيل وتحرير عقود للجمع والنقل والتشغيل.. وحصيلة الرسوم تذهب لصناديق المحافظات

إلى أين وصلت المنظومة حالياً؟

- نحن فى المرحلة الثالثة من تنفيذ الخطة بعد إنشاء 18 مدفناً صحياً و3 مصانع للتدوير غير التدخلات التى تمت بواسطة وزارة التنمية المحلية فى البحيرة والمنوفية والدقهلية، بجانب برامج أخرى أسهمت فيها التنمية المحلية لرفع كفاءة المعدات، وشمل البرنامج الثانى عقود التشغيل حيث تمكنت التنمية المحلية من جذب القطاع الخاص المتخصص فى عمليات التشغيل وتحرير عقود للجمع والنقل والتشغيل فى المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة، وفى الدقهلية والإسماعيلية تم توقيع عقود مع شركات خاصة للمعالجة والتدوير، وجارٍ تنفيذ عقود فى الإسكندرية، ويتم الطرح حالياً فى الجيزة والقليوبية وبورسعيد.

ما تقييمك لشركات النظافة التى تتولى 18 حياً بالقاهرة؟

- لا نملك عصا سحرية، لأن التغيير يحتاج إلى وقت وعمليات الجمع تتم بشكل جيد، والمتعهد بدأ يلتزم بخطة التشغيل وارتداء الزى ويتم جذب القطاع غير الرسمى وإدخاله بالمنظومة، ومشاركة شركات وطنية فى الجمع وتدوير المخلفات تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتشجيع الجمعيات الأهلية وشركات الشباب للعمل فى القرى.

هل توجد عقبات تواجه منظومة النظافة؟

- نحن من جانبنا كحكومة نقوم بتوفير كل الأساسيات للارتقاء بالمنظومة، ولا بد أن يلتزم كل طرف بدوره، والعنصر البشرى مهم فى المنظومة، وتوجد ندرة أو ضعف إقبال على العمل كعامل نظافة، ونحاول التوضيح بأنها مهنة جيدة، وتغيير مسمى عامل النظافة إلى عامل بيئة ويدرج المسمى فى البطاقة والكارنيه.

كم يبلغ راتب عامل النظافة؟

- عامل النظافة فى الشركات حالياً راتبه لا يقل عن 3 آلاف جنيه سواء عامل كنس أو جمع، وغيرها من الحوافز التى تجذب العمالة.

بعد إقرار لائحة منظومة المخلفات، ماذا عن رسوم النظافة؟

- رسوم النظافة تراعى البعد الاجتماعى وتبدأ من 2 جنيه لكل الفئات محدودة الدخل وسيتم تطبيق هذه الشريحة على فئة تتراوح من 11 لـ15% من سكان مصر، وأى خدمة لها مقابل حتى تتم بشكل أفضل من جمع القمامة ونقلها بمعدات إلى مصانع التدوير والتخلص منها وإقامة مدافن صحية، والرسوم فيها مراعاة البعد الاجتماعى من 2 لـ40 جنيهاً يعنى الوحدة السكنية اللى فاتورة الكهرباء تعدى 600 و700 جنيه هتدفع 25 جنيه رسوم نظافة، أما لو زادت فاتورة الكهرباء على 1000 جنيه ستصل الرسوم إلى 40 جنيهاً.

هل تم الانتهاء من تحديد الشرائح ورسوم النظافة؟

- تحديد شرائح رسوم النظافة ما زال قيد الدراسة وبمجرد الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات المختصة سيتم العرض على مجلس الوزراء، وأهم جانب يتم التركيز عليه عدم زيادة الأعباء على المواطن.

فئة كبيرة تدفع 3 جنيهات رسوم نظافة.. ما توقعك لتحريك هذه الشريحة؟

- ربما يقل الرسم أو يزيد قليلاً، وقانون المخلفات وضع حداً أقصى لرسوم النظافة للمنشآت الصناعية والسياحية والتعليمية من مدارس وجامعات وحضانة، والمنشآت الحكومية.

كم تتكلف فاتورة النظافة بالقاهرة؟

- القاهرة تتكلف 3 مليارات سنوياً وتقوم بها هيئة النظافة وشركتان «قطاع خاص».

كم حصيلة رسوم النظافة فى فاتورة الكهرباء؟

- تحصيل رسوم النظافة سنوياً يصل لـ800 مليون جنيه بكل المحافظات وهذا رقم هزيل بالنسبة للمصروفات.

مَن يقوم برقابة شركات النظافة وتقييم أدائها؟

- جارٍ التعاقد مع شركة متخصصة لمتابعة أعمال النظافة والتتبع الإلكترونى للمنظومة وسير المعدات ومستوى الخدمة فى كل الأحياء من أجل الارتقاء بالخدمة.

أين تذهب رسوم النظافة الجديدة؟

- رسوم النظافة التى سيتم تحصيلها من خلال فاتورة الكهرباء ستذهب إلى صندوق النظافة بكل محافظة، وبالتالى كل محافظة ستكون لديها قدرة مالية على تحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

إجمالى مخلفات المحافظات

المخرجات من المحافظات تتراوح بين 60 لـ65 ألف طن مخلفات بلدية يومياً، بإجمالى 23 مليون طن سنوياً وهى مخلفات البيوت والوحدات التجارية والنوادى من البلاستيك والكارتون بخلاف المخلفات الخطرة وهذه لها جهات أخرى تختص بها وزارتى الصحة والصناعة.