الغرف التجارية: «الأسعار بدأت تنزل».. اطمئنوا وانتظروا مفاجئة 15 مارس

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار بدأت تتراجع بعد موجة الزيادات جراء التضخم العالمي والأزمة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، متابعًا: «إحنا مش بس وصلنا لذروة الأسعار لا بالعكس عدينا ده وبدأنا في تراجع الأسعار، اليوم فقط أسعار الجملة بالنسبة للقمح والعديد من السلع بدأت في الانخفاض والتراجع».

وأضاف «عز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «أتوقع أن يتواصل هذا الانخفاض خلال الأيام المقبلة، وأن ينتقل من مستوى أسعار الجملة للتجزئة».

الأسعار في «أهلاً رمضان» ستعود لما قبل الزيادة

وأشار إلى الاجتماعات التي عقدت على مدار الأيام الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة، والتي استهدفت منتجي السلع، بدأت بمنتجي الزيوت، حيث سيقومون بضخ الزيوت عبر مبادرة «أهلاً رمضان» بأسعار ما قبل الزيادة، بدءًا من 15 مارس الجاري، وهو ما سيسري على سلع أخرى، على خلفية اجتماعات الوزراء مع منتجي الدواجن، جرى تقرير تخفيضات، على أن يستكمل الأمر لاحقًا.

ووجّه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية رسالة للمواطنين، قائلًا: «اطمئنوا بداية من يوم 15 مارس سنشهد انخفاضًا واسعًا في الأسعار».

سوق حر

وردًا على سؤال بشأن سبب الزيادة طالما أنها غير مبررة، قال «عز»: «طبقاً للقانون والدستور إحنا في سوق حر تنظم آلياته قوى العرض والطلب، وكان هناك نقص في المعروض، وعندما تطمئن الناس بأن الدولة لديها احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لمدة 5.5 أشهر، وعلى مستوى القطاع الخاص أكثر من 3 أشهر، بدأت الطمانينة تصل للشارع وبدأ الجميع يطمأن أن هناك جاهزية وكفاية من الاحتياطات».