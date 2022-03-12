مصر و7 دول تطالب بالنفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم

طالبت مصر و7 دول أخرى، فى بيان مشترك ضمن فعاليات الدورة ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، المجتمع الدولى بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم، وذلك فى إطار حق كل إنسان فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وأوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، مساء أمس الأول، أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمراً حاسماً لمكافحة «الأوبئة المزمنة» مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، فضلاً عن الأمراض الأخرى.

وأضاف أن البيان المشترك أكد الحاجة إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والعالية الجودة وبأسعار معقولة، معرباً عن الأسف لتلقى أقل من ١٥٪ فقط من السكان فى البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد-١٩» حتى الآن، ومشدداً على أهمية التغلب على التفاوتات فى الوصول وتعزيز التوزيع العالمى للقاحات والأدوية.

ودعا البيان إلى تعزيز البنية التحتية للصحة العامة، وكذلك تعزيز وتوسيع الإنتاج الإقليمى والمحلى من خلال تشجيع الأساليب المبتكرة للشراكات العالمية وعمليات نقل التكنولوجيا، مؤكداً أهمية أن تكون اللقاحات الخاصة بـ«كوفيد-١٩» فى متناول الجميع على الفور، وخاصة للفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً حول العالم، وبما يوفر الأمان للجميع.