قناة العربية: أوكرانيا تسقط 6 مقاتلات روسية

أعلنت القوات الأوكرانية أنها أسقطت 6 مقاتلات روسية على الأقل يوم أمس، حسبما أفادت فضائية «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعرب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عن ثقته في إمكانية أن تلعب إسرائيل دورا في عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن يلعب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دورا إيجابيا في المفاوضات، على أن يكون اللقاء في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس أوكرانيا، في تصريحات للصحفيين اليوم، نقلتها قناة «سكاي نيوز»، إن إسرائيل يمكنها أن تقوم بدور مهم في المفاوضات ولعب دور الوسيط، وذلك عندما سأله الصحفيون عن إمكانية قيام تل أبيب بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن أي اقتراح من أي طرف أمر مرحب به.

وأكد «زيلينسكي» أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لا يريد عقد أي مباحثات مع الجانب الروسي سواء في بيلاروسيا أو أوكرانيا أو روسيا، في تأكيد لرفضه السابق لإجراء المفاوضات في بيلاروسيا التي يعتبرها شريكة لموسكو في الحرب على كييف.

ويرى الرئيس الأوكراني، أن المباحثات التي ربما تقودها إسرائيل، يمكن أن تقود إلى تفاهمات مع الجانب الروسي، لافتا إلى أنه لا يريد أن يكون الأمر مجرد اجتماعات تقنية على حد تعبيره، بل لقاء على مستوى الزعماء، أي بينه وبين الرئيس بوتين.

ونفى الرئيس الأوكراني، أن تكون إسرائيل طلبت منه القبول بصفقة معينة من الرئيس الروسي بوتين، لإنهاء الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية اليوم.

وأكد «زيلينسكي» أن تل أبيب لم تطلب منه القبول بأي عرض روسي، عكس المزاعم التي كان كشف عنها موقع «واللا» العبري المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، لكنه أشار إلى أن إسرائيل يمكنها تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.