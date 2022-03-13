عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في عدة مدن أوكرانية

أطلقت السلطات الأوكرانية صافرات الإنذار تنبيها من غارات جوية على كييف وأوديسا وخاركيف ومدن عديدة أخرى، حسبما أفادت فضائية «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

كما طلبت السلطات الأوكرانية من سكان المدن الرئيسية الذهاب إلى أقرب ملجأ على الفور.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن هناك حالة عدم يقين استراتيجي لدى القيادة العسكرية الروسية، حسبنا أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية أن «مقاومة قواتنا أعاقت الأهداف العملياتية الروسية».

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه «يجري اتخاذ تدابير لاستعادة القدرة القتالية وإعادة تجميع».