«الداودي» يوجه بدعم مصابي حادث انهيار منزل قنا.. وتوفير سكن للأسرة

انتقل المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم، إلى مستشفى قنا العام؛ للاطمئنان على حالة الطفلة المصابة في انهيار منزل بقرية البياضية التابعة لمركز قنا، الذي أسفر عن وفاة شخصين من أفراد الأسرة، وهما: «ربة المنزل وابنتها»، وذلك بتكليفات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

محافظ قنا يكلف بتوفير سكن لأفراد الأسرة

وعلى الفور، كلف محافظ قنا، المسئولين بتوفير سكن مؤقت لأفراد الأسرة وتدبير وسائل الإعاشة اللازمة لهم، مشددا على ضرورة سرعة رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها المساهمة في إعادة بناء المنزل، وعودة أفراد الأسرة للإقامة به مرة أخرى.

كما وجّه «الداودي»، بإعداد حصر شامل لجميع المنازل الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، ووضع خطة للتعامل مع هذه المنازل لحماية المواطنين، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن وقرى المحافظة.

تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

ومن جانبه، قال السكرتير العام للمحافظة، إنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وعمل الفحوصات اللازمة للمصابين؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف الطيبي، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجّه بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن الخاصة بحالتي الوفاة وتسليمهما لذويهم، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بمصرع ربة منزل وطفلتها في انهيار منزل بقرية الجبلاو في مركز قنا، وتمكنت الحماية المدنية من انتشال الجثتين وإنقاذ الطفلة الثانية، ونقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.