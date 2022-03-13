نشوب حريق في شقة سيدة بسوهاج واحتراق محتويات المنزل: ماس كهربائي السبب

نشب حريق في شقة بمحافظة سوهاج، جراء ماس كهربائي، أدى إلى احتراق بعض محتويات المنزل، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق، دون حدوث إصابات.

إخطار مدير الأمن بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم أول سوهاج، يفيد بنشوب حريق في شقة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع، وهو ملك «هدى.أ.أ»، 28 سنة، ربة منزل، إذ توصلت التحريات إلى أن الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق بعض المنقولات، بينما نفت وجود شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة بين تلميذين في المرحلة الإعدادية

وفي سياق مختلف، نشبت مشاجرة بين تلميذين في المرحلة الإعدادية، بدائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إثر تعدي كل منهما على الآخر بالضرب عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يُفيد بوجود مشاجرة ومصابين إثر الواقعة.

وبالفحص تبين أن الشجار وقع بين «أ.م.ع.م.م»، 15 عامًا، طالب، بمدرسة إعدادية المشتركة، مصابًا بجروح وسحجات بالذراع الأيسر وكدمه بالوجه، و«م.أ.م.ف»، 15 عامًا، طالب، بالمدرسة نفسها، مصابًا بجرحين في فروة الرأس.