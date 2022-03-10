مشاجرة مسلحة على مقهى في سوهاج.. «أزمة المشاريب» انتهت بـ«ضرب نار»

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، مشاجرة بالأسلحة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية، بسبب خلافات فيما بينهما على دفع ثمن مشروبات على مقهى بدائرة المركز، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة.

مشاجرة بالأسلحة النارية

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة، حين تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين ببندر البلينا.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبيّن أنّها بين طرف أول، «محمود ا. م» 27 عامًا، عامل بمقهى، مصاب بطلق ناري في الذراع الأيسر فتحتي دخول وخروج، و«محمد ا. ح» 13 عامًا، عامل بمقهى، مصاب بطلق ناري في الساق اليسرى فتحتي دخول وخروج، ويقيمان بذات الناحية وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وبين طرف ثان، «شهاب. م. خ» 20 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز.

وتمت السيطرة على الوضع، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية بالخزينة و4 طلقات، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر.

اتهامات متبادلة

وبسؤال طرفي المشاجرة، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، واتهم الطرف الأول، الثاني، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلاف على ثمن المشروبات بالمقهى.

وجرى التحفظ على الطرف الثاني والسلاح المستخدم في الواقعة، في ديوان عام مركز الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وأُحيلت الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات.