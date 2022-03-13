وزير الري يوجه بإعداد منظومة رقمية للدراسات البحثية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لاستعراض موقف الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير.

وقال الدكتور عبد العاطى، في بيان صادر اليوم، إن الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا، وذلك في إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

وتم خلال الاجتماع عرض الإنجازات النصف سنوية للمركز خلال العام المالي 2022/2021 مثل الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتي تُسهم في سهولة عرض الدراسات البحثية كافة التي يقوم بها المركز، وإنشاء منصة إليكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار 141 دراسة، و164 تقريرًا، و35 مذكرة فنية، و19 مقترحًا، و54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021 في المعاهد والوحدات التابعة للمركز، بالإضافة لإعداد الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه 7 رسائل ماجستير، و10 رسائل دكتوراه.

استعرض خلال الاجتماع موقف دراسات بحثية مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، واستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطىء بورسعيد باستخدام الحواجز الغاطسة، والدراسات البحثية التي تهدف لضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومتر بهدف رفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع، بخلاف الدعم الفني الذي يقدمه المركز للمشروع القومي لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

كما يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة، والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، وإختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة والتي يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي، بالإضافة لإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادة من المياه الناتجة في ري المساحات الخضراء.

وفى إطار دعم الموارد البشرية ورفع كفاءتها، يقوم المركز بتنظيم عدد 3 دورات تدريبية لـ63 من دول حوض النيل والدول الأفريقية فى مجالات هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار، ومراقبة ونمذجة نوعية المياه وتقييمها نظرياً وعملياً، وهيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة.

استعرض الاجتماع التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للمشاركة في تنظيم عدد من فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة لوزارة الري والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها.