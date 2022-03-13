بدء جلسة استئناف الغندور على تعويضه بنصف مليون جنيه من عبدالناصر زيدان

بدأت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، نظر استئناف الإعلامي خالد الغندور على الحكم الصادر لصالحه بتعويضه مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه من عبدالناصر زيدان الناقد الرياضي، وذلك في قضية السب والقذف.

الغندور يطالب بتعويض 10 ملايين جنيه

وكان الإعلامي خالد الغندور، طالب في دعواه أمام المحكمة الاقتصادية، تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بها صور كرتونية لـ«خالد الغندور» ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه، وهو ما دعاه للتقدم بالدعوى ضده.

الغندور: عبدالناصر زيدان نشر فيديو به صور كرتونية لي.. وأغنية تحمل سبا وقذفا

وتقدم وكيل الإعلامي خالد الغندور المستشار هيثم عباس، باستئناف على الحكم الصادر لصالح موكله بتعويضه نصف مليون جنيه من الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان.

وطالب «عباس» أمام مستأنف الاقتصادية بتعويض 10 ملايين بدلًا من نصف مليون جنيه.